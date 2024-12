Hein Vanhaezebrouck heeft slecht nieuws voor Club Brugge na zege tegen Sporting

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge won dinsdag in de Champions League van Sporting Lissabon. De troepen van Nicky Hayen tellen nu 10 punten in de klassering.

Opdracht volbracht was er overal te horen in het Jan Breydelstadion. Meteen gevolgd door: de tweede ronde is zo goed als zeker binnen.

Tom Boudeweel durfde er zelfs een percentage op plakken bij Sporza: Volgens hem is de kwalificatie voor 83 procent binnen. Hein Vanhaezebrouck is voorzichtiger.

“Ik ga je de ganse uitleg besparen maar ik vrees dat er nog één ploeg met tien punten naast de top-24 gaat vallen”, vertelt hij in zijn analyse bij Het Nieuwsblad.

Als er meer ploegen met tien punten eindigen, dan moet er gekeken worden naar het doelsaldo. Met -2 staat blauwzwart niet goed en er komen nog twee zware wedstrijden.

Vanhaezebrouck is duidelijk wat er moet gebeuren. “Met elf punten zijn ze altijd door. Het kan best nog een puntje pakken straks thuis tegen Juventus. En waarom zou dat niet kunnen?”