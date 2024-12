Het grote besluit na de match van Club Brugge klinkt bijna als poëzie: "Wat hij deed, was klasse"

Club Brugge legde een prima partij op de mat tegen Sporting Lissabon. Ook Hein Vanhaezebrouck was onder de indruk.

De sfeer was overweldigend in het Jan Breydelstadion dinsdagavond, de vreugde na de wedstrijd was nog vele malen groter.

Ook analist Hein Vanhaezebrouck genoot van die partij. Hij maakte een heel lijstje met uitblinkers bij Club Brugge. Maar de ultieme lof was voor Hans Vanaken.

“De klasse van Hans Vanaken bij die tweede goal. Hoe hij daar de assist geeft, dat is om duimen en vingers bij af te likken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Met zijn mindere linkervoet een tikje in één tijd. Op de perfecte snelheid met de perfecte lengte. In al zijn simpelheid was het geniaal. Velen zouden daar de bal controleren. Veel andere spelers verleggen daar het spel naar de andere kant.”

Het was bijna poëzie in de ogen van Vanhaezebrouck. “Hij reageert in een fractie, door wat hij ziet in een ooghoek, op het juiste moment op de juiste manier. Hoe Vanaken dat oploste, ik zeg het nog eens: klasse.”