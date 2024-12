Boeckx haalt verrassend voorbeeld boven om progressie van Club Brugge in de verf te zetten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge staat dicht bij de volgende ronde in de Champions League. Blauwzwart heeft een fikse progressie geboekt de voorbije maanden.

Club Brugge won dinsdagavond van Sporting Lissabon. Met amper zes doelpunten is blauwzwart er wel in geslaagd tien punten te scoren op het kampioenenbal.

Dat getuigt van de nodige efficiëntie. De aanpak is anders dan andere jaren, maar de intensiteit en mindset zitten perfect. Met dit resultaat tot gevolg.

Het is duidelijk dat de spelersgroep de voorbije jaren gegroeid is, maar ook dit jaar is de vooruitgang duidelijk zichtbaar. Frank Boeckx staaft het bij VTM met een voorbeeld.

“Seys, die haalt in minuut 95 nog twee keer een aanvaller van Sporting terug, terwijl die in zijn eerste CL-match nog na 70 minuten krampen had, dan zie je de progressie”, klinkt het.

Ook Rik De Mil zag een duidelijke wijziging in de mentaliteit. “Eerst was Club gewoon al blij om erbij te zijn. Nu is dat geloof om de volgende ronde te halen, echt aanwezig. Dat merk je aan alles.”