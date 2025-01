Club Brugge pakt levensbelangrijk punt tegen Juventus en zet nieuwe stap richting volgende ronde Champions League

Club Brugge heeft thuis tegen Juventus opnieuw een belangrijk punt gepakt. Daarmee zet Club opnieuw een belangrijke stap richting de volgende ronde van de Champions League

De opdracht voor Club Brugge in zijn laatste thuiswedstrijd in de League Phase van de Champions League was duidelijk. Het mocht niet verliezen om zijn kansen op de tussenronde gaaf te houden op de laatste speeldag.

Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want het was wel Juventus dat op bezoek kwam in Jan Breydel. De Italianen verloren dit seizoen nog maar twee wedstrijden, maar hadden in de Italiaanse competitie wel in 13 van de 21 wedstrijden gelijk gespeeld.

Juventus eiste in de eerste helft vaak de bal op, maar was inspiratieloos voor de zestien van Club Brugge. Blauw-zwart wachtte geduldig af, een schot van Jutgla ging in de eerste minuten naast. Verder was er weinig te beleven.

Meer kansen in tweede helft, Mignolet houdt Club recht

Er werd dan ook niet binnen het kader getrapt door beide ploegen in de eerste 45 minuten. In de tweede helft was er meteen meer animo. Vanaken snoepte de dribbelende doelman Di Gregorio de bal af, Jutgla trapte de bal nipt naast.

Ook Juventus stak het neus meer aan het venster. Mbangula leverde een uitstekende voorzet af, maar Gonzalez kwam niet uit met zijn passen en trapte over de bal. Daar kwam Club goed weg net voor het uur.

Het bleef daarna goed op en neer gaan. Koopmeiners kopte twintig minuten voor tijd naast voor Juventus, een kwartier voor tijd ging een halve omhaal van Nilsson maar net over. Vijf minuten voor tijd hield Mignolet Club recht met een uitstekende save op een poging van Locatelli.

Scoren werd er niet meer gedaan in Jan Breydel, waardoor Club Brugge opnieuw een belangrijk punt pakt in de Champions League. Blauw-zwart staat nu 17de met elf punten en trekt volgende week naar Manchester City.