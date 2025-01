Italiaanse pers keihard voor Juventus en lof voor één speler: "Club Brugge had zelfs een grote kans om te winnen"

De Italiaanse media waren allesbehalve enthousiast over de prestatie van Juventus in het 0-0-gelijkspel tegen Club Brugge. De algemene toon was kritisch, met de focus op de "steriele" aanval van Juve en de keuzes van coach Thiago Motta.

‘La Gazzetta dello Sport’ beschreef het als een avond vol teleurstelling. “Winnen in Brugge is niet vanzelfsprekend, maar dat Juventus zo hard zou lijden, was onvoorstelbaar. Ze creëerden nauwelijks kansen en alleen Samuel Mbangula zorgde voor ideeën. Club Brugge had zelfs een grote kans om te winnen.”

Hoewel Club Brugge als underdog speelde, vond ‘Tuttosport’ de wedstrijd vooral saai. “De doelmannen waren in de eerste helft niet meer dan toeschouwers, en het tempo leek eerder op een zomeravond dan een koude winterwedstrijd. Juventus probeerde het initiatief te nemen, maar het baltempo was te traag.”

Daarnaast werden er vragen gesteld bij de keuzes van Motta, zoals het ontbreken van Vlahovic in de basis en de teleurstellende prestaties van spelers zoals Douglas Luiz en Koopmeiners.

Ondanks de kritiek op Juventus, kreeg een Belg wél lof van de Italiaanse media. Zowel ‘La Gazzetta’ als ‘Tuttosport’ prezen Samuel Mbangula, die zich volgens hen op hoog niveau bewees.

Bij ‘Football Italia’ klonk eenzelfde teleurstelling over Juventus, dat na een sterke overwinning tegen AC Milan weer verviel in oude fouten. “Ondanks het dominante balbezit creëerde Juve amper kansen.” Fabio Capello, analist bij ‘Sky Sports’, wees ook op de problemen in de aanval. “Juve is te steriel en Motta’s keuzes zijn onbegrijpelijk. Waarom bracht hij Vlahovic niet eerder?”