Hein Vanhaezebrouck gaat niet akkoord: analist weerlegt uitspraak van Hans Vanaken

Club Brugge pakte dinsdagavond tegen Juventus een punt. Daarmee is het echter nog niet helemaal zeker van de kwalificatie in de Champions League.

Juventus is de kampioen van de gelijke spelen dit jaar. Na 13 draws op 21 wedstrijden wist Nicky Hayen maar al te goed dat een gelijkspel mogelijk was.

“Daarom is het devies: geen risico en vooral geen stommiteiten. Ik weet niet wat Hayen tegen zijn spelers heeft gezegd, maar dat was hetgeen wat ik altijd tegen mijn spelers zou hebben gezegd”, vertelt Hein Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. “Een bal slecht uitverdedigen bijvoorbeeld. Of een domme strafschop veroorzaken.”

Na afloop van de wedstrijd zei Hans Vanaken dat Club Brugge dit soort wedstrijden enkele jaren geleden zou verloren hebben, maar dat ze nu voldoende ervaring in huis hebben.

Vanhaezebrouck gaat niet akkoord met die uitspraak van de kapitein van Club Brugge. Hij weerlegt die dan ook met alle klem. “Ik wil dat relativeren”, klinkt het.

“Vanaken, Mechele en Mignolet hebben inderdaad die ervaring. Maar de rest toch niet? Ze kunnen die jonge gasten wel meepakken maar ze moeten vooral goed voorbereid zijn. En dat leek me het geval.”