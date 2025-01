De scenario's voor Club Brugge om zich te kwalificeren: vanavond al cruciale match, maar het zal bibberen blijven

Na een gelijkspel staat Club Brugge op de 17e plaats met 11 punten, midden in de League Phase. Hoewel blauw-zwart in een gunstige positie verkeert, is de kwalificatie nog niet mathematisch zeker. Hier zijn de scenario's

Actuele situatie Club Brugge heeft 11 punten en staat op plek 17. Zeven ploegen bieden rugdekking voordat Club uit de top 24 valt. Drie ploegen zijn directe concurrenten: Manchester City : 8 punten.

: 8 punten. Dinamo Zagreb : 8 punten.

: 8 punten. Paris Saint-Germain (PSG): 7 punten. Wat moet er gebeuren voor zekerheid? Club Brugge kan zichzelf veiligstellen met gunstige resultaten van andere wedstrijden: Manchester City wint van PSG. Hierdoor blijft PSG (7 punten) achter Club Brugge (11 punten). Dinamo Zagreb verliest van Arsenal. In dat geval moet Dinamo op de slotspeeldag een grote overwinning behalen tegen AC Milan om Brugge te passeren. Wat zeker niet mag gebeuren PSG wint van Manchester City én haalt minstens een punt op de slotspeeldag. Tegelijkertijd verliest Club Brugge tegen Manchester City. Club Brugge verliest tegen Manchester City én Dinamo Zagreb haalt meer dan 3 op 6 tegen Arsenal en AC Milan. In dit scenario springen andere achtervolgers mogelijk ook over Club Brugge. Samenvatting Club Brugge heeft 11 punten, maar is nog niet zeker van kwalificatie.

Het is cruciaal dat PSG en Dinamo Zagreb geen grote resultaten boeken in hun resterende wedstrijden.

Club Brugge kan het lot deels zelf bepalen, maar afhankelijkheid van andere resultaten blijft noodzakelijk om zonder bibberen door te gaan.