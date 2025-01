Club Brugge droomt: "Stel je voor... de underdog die via de eerste acht doorgaat"

Club Brugge behaalde een cruciaal punt tegen Juventus in de Champions League. Daarmee komt de kwalificatie voor de tussenronde akelig dichtbij. Er moet al veel gebeuren moesten ze dat mislopen. Er is zelfs meer mogelijk...

Mogen ze dromen van meer? Met een overwinning volgende week dinsdag op het veld van Manchester City kan Club Brugge zelfs nog bij de beste acht eindigen en zich rechtstreeks plaatsen voor de 1/8ste finales.

Het klinkt ambitieus, maar gezien de vorm van blauw-zwart en de wisselvalligheid van City is alles mogelijk. In ieder geval zullen ze met belangstelling kijken naar de match van vanavond tussen PSG en Manchester City.

Het geloof in die stunt leeft ook bij de spelers. Brandon Mechele durfde te dromen: “Stel je voor... de underdog die via de eerste acht doorgaat. We hebben niets te verliezen. We spelen gewoon ons spel en zien wel waar we eindigen.”

Simon Mignolet kijkt eveneens uit naar de clash in het Etihad Stadium. “Het is opnieuw een kans om ons te tonen. Dat hebben we al in elke wedstrijd deze campagne gedaan. Bovendien kunnen we laten zien dat we stappen vooruit hebben gezet sinds onze vorige ontmoeting.”

De herinneringen aan die laatste confrontatie met City zijn echter wel pijnlijk: een 4-1-nederlaag in november 2021, na een eerdere 1-5 thuis in Jan Breydel. Toch lijkt Club vastbesloten om deze keer beter te doen en de underdogrol volledig te omarmen.