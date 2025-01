Kapitein Vanaken spreekt vol lof over trainer Hayen: "Dat is zijn grote sterkte"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft opnieuw een punt gepakt in de Champions League. Het tactische plan van trainer Nicky Hayen klopte weer als een bus.

Met een punt tegen Juventus mag Club Brugge bijna zeker zijn van de kwalificatie voor de tussenronde in de Champions League. Het was een gesloten wedstrijd, met erg weinig kansen, maar dat was ook het plan van Club Brugge.

Trainer Nicky Hayen was dan ook uiterst tevreden met het resultaat. Club Brugge pakte, met soms wat geluk, al elf punten in deze Champions League. In geen enkele wedstrijd werd blauw-zwart echt van de mat gespeeld.

Club speelde ook tegen Juventus goed. "We hebben als team een hele goede wedstrijd gespeeld, vooral ook wanneer niet in balbezit. We kwamen heel gedisciplineerd voor de dag en konden de Italianen beletten om te counteren", zei Ardon Jashari achteraf.

Vanaken deelt complimenten uit aan Hayen

Kapitein Hans Vanaken gooide ook met bloemetjes naar trainer Nicky Hayen. "Hij en heel de staff zijn altijd op zoek naar kleine details waardoor we tegenstanders pijn kunnen doen. Of om hun sterktes weg te halen."

"Dat is een sterkte van Hayen, dat we altijd goed voorbereid zijn op onze wedstrijden. En dat levert dan ook deze resultaten op", besloot Vanaken nog. Afwachten of dat ook zal lukken tegen Manchester City volgende week.