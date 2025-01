Nicky Hayen zet iedereen met de voeten op de grond: "Als je dat allemaal ziet..."

Club Brugge kijkt nu met spanning uit naar de wedstrijden van woensdag in de Champions League om een beter beeld te krijgen over zijn uitgangspositie. Nicky Hayen beseft dat de kwalificatie nog niet binnen is.

Club Brugge-Juventus was een gesloten wedstrijd met slechts één schot tussen de palen, Mignolet zweefde de trap van Locatelli uit zijn doel. Verder was er aan elke kant één grote kans, maar veel spektakel was er niet.

Voor Nicky Hayen was het allemaal prima. "Ik ken Juventus goed. Ze bouwen graag traag op en hopen dan dat je ongeduldig wordt en zelf probeert. Maar we zijn niet in dat mes gelopen, daarom ben ik heel tevreden over deze prestatie."

Kwalificatie nog niet binnen voor Club Brugge

Met elf punten staat Club Brugge voorlopig op de 17de plaats, blauw-zwart kijkt woensdag vooral naar de wedstrijden PSG-Man. City en Arsenal-Dinamo-Zagreb. Dan wordt duidelijk of Club nog meer mag dromen van de kwalificatie.

Nicky Hayen doet dat echter nog niet. "Wij hopen dat PSG en Dinamo verliezen, maar dat heb je niet in de hand. Als je ziet wat er allemaal gebeurt in dit format, wie durft er nog dan nog voorspellingen te doen? Benfica stond 4-2 voor en verliest nog met 4-5."

"Wij moeten nu gewoon wachten op de andere resultaten en zullen volgende week tegen Manchester City zelf volle bak tegenaan moeten gaan. Wij focussen nu eerst op de match van zaterdag tegen Kortrijk. Dit was onze negentiende wedstrijd op rij zonder nederlaag, dus we willen die reeks zaterdag verder zetten."