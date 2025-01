Bij Club Brugge steigeren ze meteen bij de gedachte: "Ik vind hem niet mislukt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge deed afgelopen zomer de nodige transfers. Niet elke aanwinst blijkt nu een schot in de roos te zijn geworden.

Christos Tzolis heeft zich bij Club Brugge meteen opgewerkt tot een pion van goudwaarde. Na een moeizame start is ook Ardon Jashari helemaal doorgebroken.

Dit tweetal zal blauwzwart binnen afzienbare tijd de nodige miljoenen opleveren. Ook van Zaid Romero werd veel verwacht, maar hij kwam er niet door.

Bob Madou blijft nog steeds achter alle transfers staan. “Ik vind Romero niet mislukt”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws aan zijn gesprekspartner Marc Degryse.

“Kijk, we zochten een linksvoetige centrale verdediger met ervaring. Iemand die goed is in dynamisch verdedigen, die door durft te dekken, een body heeft en een inspeelpass.”

De concurrentie is echter moordend voor hem. “Romero wordt op vandaag evenwel geconfronteerd met de beste Brandon Mechele en met Ordoñez, van wie we allemaal weten op welke verlanglijstjes in Europa hij staat.”