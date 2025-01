Hans Vanaken na nieuw punt voor Club Brugge: "De kwalificatie zou meer dan verdiend zijn"

Club Brugge heeft in eigen huis een punt gepakt tegen Juventus. Hans Vanaken hoopt dat dit zal volstaan voor blauw-zwart om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Met elf punten een voorlopige 17de plaats staat Club Brugge er goed voor om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Die kwalificatie is echter nog niet binnen, want woensdag en volgende week staan er nog wedstrijden op het programma.

"Er zijn nog heel veel scenario's mogelijk, maar we hopen natuurlijk dat dit nu genoeg zal zijn. Eerst waren acht punten voldoende, daarna tien dus hopelijk zorgt dit extra puntje er nu voor dat we doorgaan", zei Vanaken achteraf.

"We hebben nog één wedstrijd, maar dat wordt wel een lastige." Club Brugge trekt volgende week woensdag naar Manchester City, dat wellicht ook nog punten zal nodig hebben om zich te kwalificeren. "Op basis van onze prestaties in de Champions League zou onze kwalificatie wel verdiend zijn."

Gesloten wedstrijd tegen Juventus

Tegen Juventus had Club weinig kansen, maar gaf het ook zelf weinig weg. "We wilden niet in de val lopen door te veel druk te zetten en hen zo te veel ruimte weg te geven. En dat hebben we perfect gedaan", zei Vanaken nog.

"Het was dan ook een gesloten wedstrijd, maar we wisten gewoon dat een punt waarschijnlijk genoeg zou zijn, dus dan moet je soms een beetje anders denken. Ook al wilde ik soms liever wat meer aanvallen of druk zetten, het punt ging voor."