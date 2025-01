Simon Mignolet ziet ander Club Brugge in de Champions League: "Vroeger viel het goed, maar nu..."

Club Brugge is met 11 punten bijna zeker van de kwalificatie voor de volgende ronde in de Champions League. Simon Mignolet ziet ook een verschil met de campagnes in het verleden van Club.

De kwalificatie is voor Club Brugge nog niet binnen, daarvoor moet het nog de wedstrijden van woensdag en wellicht ook de laatste speeldag afwachten. Club moet zelf naar Manchester City volgende week.

Dat wordt wellicht geen galawedstrijd, want Manchester City zal ook nog punten nodig hebben om zich te kwalificeren. "Het is nog eens een kans om ons te tonen, wat we in al onze vorige matchen ook gedaan hebben", zei Mignolet achteraf.

Mignolet ziet ander Club Brugge in de Champions League

In 2021 verloor Club Brugge met 1-5 op het veld van Manchester City. "Sindsdien hebben we veel stappen vooruit gezet," vindt Mignolet. De bevestiging daarin vindt Mignolet ook in de rest van de campagne van Club.

"De voorbije jaren viel het altijd goed in de Champions League, nu zouden we ons echt op onze waarde kwalificeren. We hebben goed voetbal gespeeld, dat ook georganiseerd en tactisch was. Vroeger verloren we soms nog met 3-0 of 4-0."

"Nu worden we niet meer weggespeeld en gerespecteerd door onze tegenstanders", besloot Mignolet nog. Afwachten of die uitspraken van Mignolet volgende week na de wedstrijd tegen Manchester City zullen standhouden.