Hein Vanhaezebrouck maakt na Club Brugge-Juventus opvallende vergelijking met JPL-club

Club Brugge speelde dinsdagavond 0-0 gelijk tegen Juventus in de Champions League. Een goede prestatie en een goed resultaat.

Club Brugge deed wat het moest tegen Juventus op dinsdag. Daardoor behaalde het een cruciaal punt waardoor kwalificatie voor de tussenronde plots heel wat dichterbij komt.

Blauw-zwart zit nu aan 2 nederlagen, 2 gelijke spelen en 3 overwinningen in de League Phase. Dit allemaal door slechts zes doelpunten te scoren, het minste aantal van alle clubs in de top 24. Hein Vanhaezebrouck maakt daardoor de vergelijking met hoe Standard het doet in de JPL.

"Met lichte zin voor overdrijving kan je zeggen dat Club Brugge het Standard van de Champions League is", opent hij bij Het Nieuwsblad. "Het scoorde zes goals in zeven matchen maar doet het in het klassement toch heel goed. Zes gescoorde goals is het minste van alle ploegen in de top 24. Maar ze hebben er ook maar acht tegen. Alleen in wedstrijden van Inter - met maar één tegengoal - en Juventus waren in zijn geheel minder doelpunten te zien."

"Niet toevallig twee Italiaanse clubs. Club heeft dus goed meegedaan en het slim gespeeld. Je kan hen weinig verwijten. Wat me meer verbaasde, was de houding van Juventus", merkt hij nog iets opvallends op. "Met twee zeges, op de laatste speeldag ook nog thuis tegen Benfica, eindigen ze altijd in de top acht en kunnen ze die tussenronde overslaan."

Door zonder risico te spelen, hebben ze die kans nu verkeken. Dat gaat niet meer lukken. Ze kregen daarvoor kritiek in de Italiaanse media, ook Fabio Capello vond het maar niets. Nog eens, Club heeft het in de gegeven omstandigheden goed gedaan. Een wedstrijd met één schot tussen de palen zou in de Jupiler Pro League afgekraakt worden maar dit is de Champions League, dat mag je toch anders beoordelen. Zeker omdat Club aan het rekenen is om door te gaan", besluit Vanhaezebrouck.