Anderlecht wint nog maar eens tegen Laçi en is door naar volgende ronde

Anderlecht speelde vandaag thuis tegen Laçi in de voorrondes van de Conference League. Na een 0-3 overwinning in de heenwedstrijd en een 2-1 overwinning vandaag gaat paars-wit door naar de volgende voorronde.

Dat Anderlecht al met anderhalf been in de volgende voorronde van de Conference League zat was eigenlijk al vanaf de aftrap te zien. Wat ook vanaf de aftrap te zien was, was dat de Brusselaars meer dan een niveautje beter zijn dan de Albanezen van Laçi. Paars-wit domineerde het balbezit vanaf het eerste fluitsignaal en als ze de bal even niet hadden hoorde je Kompany roepen. "Push, push!", de woorden die we bijna elke week horen uit de dug-out van Anderlecht, weerklonken ook vandaag over het veld van het Lotto Park.

Op de 1-0 voorsprong moest Anderlecht een half uur wachten. Een knappe doorsteekpass van Raman zette Isaac Kiesse Thelin op weg naar doel. Roganovic tackelde de Zweedse spits nog goed, maar door zijn tackle kwam de bal pardoes voor de voeten van Francis Amuzu. De nieuwe nummer zeven van Anderlecht twijfelde niet en maakte het eerste doelpunt van de avond.

Photonews

De jonkies

De jonkies van Anderlecht deden het heel erg goed vandaag. Anouar Ait El Hadj, Francis Amuzu en Killian Sardella speelden een zeer knappe eerste helft. El Hadj was de echte uitblinker bij de Brusselaars in de eerste helft. Met zijn acties bracht hij tempo in het spel en dat konden ook de supporters wel smaken. Het Lotto Park zat maar voor een derde vol, maar toch lieten de fans zich gelden. In de tweede helft mochten ook Marco Kana en Yari Verschaeren nog invallen.

Yari Verschaeren verdubbelde twintig minuten voor tijd de voorsprong voor paars-wit na een mindere periode van de Brusselaars. Het was niet toevallig dat de laatste pass van de voet van Josh Cullen kwam. De middenvelder speelde een beresterke wedstrijd. Hij veroverde ballen en gaf ook enkele knappe passes. De pass op Verschaeren was perfect, de jonge ket van Anderlecht dribbelde Sherri en legde de bal rustig in doel. In de laatste minuten mocht ook de 16-jarige Mario Stroeykens nog op het veld komen.

Photonews

Werkpaard Raman

Benito Raman werd na 55 minuten naar de kant gehaald onder luid applaus van de fans van Anderlecht. Net als de voorbije weken werkte hij zich te pletter. Dat smaken de supporters van de Brusselaars wel, een speler die echt zijn truitje nat maakt. Spijtig genoeg kon hij zijn knappe prestatie niet verzilveren met een doelpunt.