Benito Raman is vastberaden na goede prestatie: "Ik moet hier bij Anderlecht het verschil maken"

Anderlecht speelde vandaag tegen Laçi in de voorrondes van de Conference League. Benito Raman was opnieuw een van de sterkhouders van de ploeg. Na de wedstrijd kon hij best wel tevreden terugblikken op de wedstrijd.

Benito Raman was vandaag opnieuw een van de sterkhouders bij paars-wit. Hij speelde een knappe wedstrijd en vooral zijn werklust viel op. Na 55 minuten werd hij, moe maar voldaan, naar de kant gehaald. "Ik heb al vijf wedstrijden gespeeld op drie weken tijd en dat was ik niet meer gewoon. Daardoor was ik vandaag ook al moe na een uur. Ik werk hard om beter te worden op conditioneel niveau", vertelde Raman. "Al bij al ben ik wel tevreden met mijn wedstrijd. De laatste kans die ik kreeg was het enige minpuntje. Door de vermoeidheid schiet ik die bal naast, normaal moet ik die altijd kunnen karderen", voegde hij er nog aan toe.

Photonews

Raman lijkt een van de nieuwe publiekslievelingen te worden in het Lotto Park. De supporters houden van spelers die hun truitje nat maken voor de ploeg. "Ik probeer veel druk te zetten en het makkelijker te maken voor mijn ploeggenoten. Het is mooi dat ik door mijn acties andere spelers vrij maak", legde de voormalige speler van Schalke uit. Over zijn vormpijl is Raman al redelijk tevreden: "De eerste twee-drie weken waren moeilijk. Het was echt aanpassen voor mij, maar de laatste twee wedstrijden waren wel al oké. Ik hoop dat ik binnen een paar weken nog beter zal zijn! Ik moet hier bij Anderlecht het verschil maken. Met mijn ervaring in de Bundesliga moet ik bij de beste spelers van de competitie horen, dat is de bedoeling", besloot Raman.