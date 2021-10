Buffalo's winnen nu ook in Belgrado en hebben knappe 9 op 9 te strikken

KAA Gent heeft een prima zaak gedaan in de Conference League, met een nipte maar belangrijke zege bij Partizan Belgrado.

AA Gent en Partizan Belgrado hadden na twee speeldagen beiden 6 op 6 in hun groep en kunnen dus meer dan waarschijnlijk onderling gaan strijden om groepswinst - het zou een interessante strijd kunnen worden dus.

En dus was het zaak om op verplaatsing een leuk resultaat te gaan halen en eventueel - met oog ook op de coëfficiënt - te gaan winnen. Wat uiteindelijk ook zou gaan lukken, al was het niet meteen van harte in een pittig duel.

© photonews

Het was Sven Kums die met een rake kopbal op een voorzet van Samoise in de tweede helft voor de 0-1 kon zorgen, nadat Odjidja al een verwittiging had gegeven enkele minuten daarvoor. Toch had de score toen al hoger kunnen of moeten zijn.

Met name Chakvetadze kreeg een aantal keren voor en na de pauze een goede mogelijkheid, maar zijn vizier stond nog niet afgesteld. En zo bleef het tot in minuut 96 van een bijwijlen enerverende partij toch wel de billen dichtknijpen.

9 op 9

Temeer de thuisploeg steeds meer kwam aandringen. Vujacic deed de lat trillen - al was er ook een geweldige redding van Bolat. En ook daarna moest de doelman in een prangende slotfase nog een paar keer tussenkomen.

De 0-1 verdween niet meer van het scorebord en zo hebben de Buffalo's nu 9 op 9. De volgende ronde is al zo goed als zeker, maar groepswinst zorgt voor een extra ronde vrijheid. Dat kunnen ze in eigen huis helemaal afdwingen.