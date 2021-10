Sven Kums matchwinnaar voor Buffalo's: "Eigenlijk een mislukte corner"

AA Gent heeft 9 op 9 te strikken in de Conference League. Met dank aan Sven Kums, die scoorde in Belgrado.

"Het geeft een geweldig gevoel om het winnende doelpunt te kunnen maken in een moeilijke wedstrijd", aldus Sven Kums tegen Play Sports.

"En dan nog met het hoofd, dat gebeurt ook niet vaak. We zijn superblij, want we wilden een resultaat neerzetten. Het was een ingestudeerde corner, maar hij mislukte wat."

Overwinning belangrijkste

"Het was niet altijd even mooi en het veld was ook niet alles, maar de overwinning was het allerbelangrijkste deze wedstrijd."

"We wisten dat we niet veel kansen gingen krijgen, al hadden we het hier en daar ook wat beter kunnen uitspelen."