Vanhaezebrouck kritisch: "Dit is maar de derde competitie van Europa, dus te klein voor een VAR"

AA Gent heeft de wind in de zeilen in de Conference League. Het won ook bij Partizan Belgrado en heeft zo dus 9 op 9 te strikken.

Toch wil Hein Vanhaezebrouck zich nog niet rijk rekenen: "We moeten opletten en niet te vroeg victorie kraaien", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Strafschop

"We moeten ervoor zorgen dat ze niet komen winnen bij ons. Ik zie het over de twee wedstrijden samen wel", aldus de oefenmeester van de Buffalo's.

De coach had ook nog wat te zeggen over de arbitrage, die geel gaf voor Vadis Odjidja na een vermeende schwalbe: "Dit is de derde competitie van Europa, te klein voor een VAR. Na vijf minuten hadden we een strafschop moeten krijgen."