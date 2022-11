Vier op vier! Ook Anderlecht overwintert Europees, maar moet rekenen op beresterke Van Crombrugge tegen tien man

Anderlecht liet tegen Silkeborg twee gezichten zien: controlerend en goed voetballend in de eerste helft, bibberend in de tweede tegen tien Denen. Uiteindelijk bezorgde de goal van Refaelov de Brusselaars wel de Europese overwintering. Maar Van Crombrugge werd de held van de avond.

Robin Veldman heeft ballen aan zijn lijf. Hij is de eerste Anderlecht-trainer die Wesley Hoedt op de bank durfde zetten. Voor de belangrijke match tegen Silkeborg gaf de Nederlander de voorkeur aan Delcroix als meest linkse verdediger. Zeg niet linksback, want in balbezit schakelde paars-wit eigenlijk over naar een driemansverdediging zodat Vertonghen meer kon inschuiven.

Goeie Verschaeren

Maar voor het eerst in maanden zag je een lijn in het spel van Anderlecht. De bal ging geduldig van links naar rechts en omgekeerd om ruimte te maken op de flanken. Silkeborg dekte immers vooral het centrum af en dus lag er ruimte tegen de zijlijnen. Daar maakte vooral Verschaeren slim gebruik van. De nummer 10 speelde een sterke wedstrijd en zorgde voor heel wat diepgang.

© photonews

Na een klein halfuur resulteerde dat in een rode kaart voor Klygne, die als laatste man Verschaeren tegen de grond werkte. Anderlecht op rozen. Ze monopoliseerden de bal en Refaelov kreeg drie reuzegrote kansen. Twee werden gepakt door doelman Larsen, de derde kopte hij voor open doel naast. Anderlecht had al voor de rust quasi zekerheid over kwalificatie kunnen hebben.

Van Crombrugge blinkt uit

Want het was bij momenten toch nog bibberen. Zo kreeg Kusk ineens een vrije schietkans, maar gelukkig stond die zijn visier helemaal verkeerd afgesteld. Anderlecht gaf de Denen vertrouwen en die verschenen steeds meer voor Van Crombrugge. Ze verloren de grip op de wedstrijd, wat tegen tien man natuurlijk niet zou mogen gebeuren. Van Crombrugge pakte uit met een paar heel goeie saves.

Niemand kon de bal nog bijhouden. Silva, Verschaeren, Arnstad... ze konden de bal niet meer bijhouden. Veldman deed vrij snel twee wissels met Hoedt en Raman voor Delcroix en Amuzu. En wat later kwamen ook Stroeykens en en Ishaq het veld op. Maar nog steeds bleef Silkeborg de vrije man vinden. Van Crombrugge moest zich nog eens onderscheiden op een schot van Tengstedt. Wat een save! Uiteindelijk zorgde Raman voor de beslissing na een perfecte counter van Silva.