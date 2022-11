Jan Vertonghen ergerde zich in Silkeborg mateloos aan iets

Jan Vertonghen verzekerde zich met RSCA in Silkeborg van Europese overwintering. Enige ergernis was bij de Rode Duivel desalniettemin te bespeuren.

Tijdens een interview bij PlaySports gaf Jan Vertonghen een duidelijke analyse, over die prima eerste helft van Anderlecht en hoe sommige spelers toch net stapje minder zetten nadat de tegenstander met zijn tienen viel. Het opmerkelijkste moment kwam er toen het interview er eigenlijk al op zat.

© photonews

"Stel me eens een vraag over dat veld", kaartte Vertonghen zelf nog een onderwerp aan. "Dan kan ik er eens iets over zeggen. Kutkunstveld." Er volgde zowaar nog een vloek van de verdediger, anders zo goed als de perfecte schoonzoon.

Vertonghen heeft al heel wat watertjes doorzwommen in zijn carrière, maar het kunstveld in Silkeborg was duidelijk iets wat hem toch tegen de borst stuitte. "Een schijtveld", zo omschreef de 35-jarige voetballer het.