'Anderlecht volgt Deense spits die in de Conference League nog tegenstander was'

Anderlecht speelde donderdag nog tegen Silkeborg. Volgens het Noorse Adresseavisen volgen ze een van de spitsen van de Deense club.

Het zou volgens Adresseavisen om Sören Tengstedt gaan. Donderdag mocht hij tegen Anderlecht pas in het slot nog invallen. Enkele minuten later viel het doelpunt van Raman.

Tengstedt had in die wedstrijd weinig tijd om op te vallen, maar in andere wedstrijden deed hij dat wel. In de Conference League scoorde hij 2 keer, een doelpunt tegen Steaua Boekarest en tegen West Ham. Ook gaf hij tegen Steaua een assist. In de Deense competitie kwam hij dit seizoen nog maar 1 keer tot scoren.

Tengstedt is een 22-jarige Deense spits en speelt zijn 2e seizoen voor Silkeborg. Ook kan hij op de flanken spelen. Voor Silkeborg speelde hij een seizoen voor Aarhus. Tengstedt komt uit de jeugdopleiding van Aalborg.