Refaelov niet blind voor tekortkomingen Anderlecht: "Wel goed dat sommige spelers die druk eens gevoeld hebben"

Anderlecht heeft zijn doel bereikt en mag nog eens Europees overwinteren. Van een leien dakje liep dat echter niet. En nochtans had dat wel gemoeten na een vroege voorsprong en tegen tien man. Lior Refaelov was dan ook niet blind voor de tekortkomingen.

Refaelov scoorde, maar miste ook de 0-2. "Ik ben wel ontgoocheld dat ik daarna de bal naast een leeg doel kop. Dat had onze match heel wat makkelijker gemaakt", reageerde hij bij Sporza. "In de tweede helft maakte Silkeborg indruk op me. Zelfs met een man minder overspoelden ze ons in verschillende zones."

"Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen om progressie te maken. We speelden beter tegen 11 dan tegen 10 Denen. Het is wel goed dat sommige spelers een keer die druk gevoeld hebben. Dat kan ons alleen maar sterker maken", voegt Refaelov er nog aan toe. "We zijn blij dat we ons doel bereikt hebben. We boeken twee zeges op een rij, op naar zondag." En dan wacht Antwerp...