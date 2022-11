Vertonghen maakte het eerder mee: "Tegen tien man denkt de helft van de spelers dat ze 10 procent minder kunnen doen"

Eindelijk eens een juichmomentje voor Jan Vertonghen sinds hij naar Anderlecht verhuisde. Zo heeft hij er de afgelopen maanden nog niet veel meegemaakt. Maar ook hij was niet blind voor de fouten die paars-wit maakte.

"Deze zege doet heel veel deugd", zei Vertonghen bij Sporza. "We wilden heel graag Europees overwinteren. Financieel helpt dat de club sowieso, maar het is ook goed voor de ervaring van die jonge jongens. In de eerste helft speelden we degelijk, niet geweldig, maar met controle. Het is een fenomeen in het voetbal. Na de rode kaart én met een voorsprong denkt de helft van de spelers dat ze 10 procent minder kunnen doen."

Dat was er ook aan te zien. Iedereen dacht dat een ander het wel zou oplossen. "Taken werden vergeten, we lieten de bal aan de Denen en konden zelf geen bal meer bijhouden. We zetten slecht druk en lieten het centrum open. Dan komen de kwaliteiten van Silkeborg naar boven, zeker op dit veld. Ze hebben heel wat uitgespeelde kansen gehad, dat is niet goed."