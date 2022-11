Veldman hanteert andere criteria dan Mazzu en laat dat ook duidelijk weten: "Die data hanteren we niet meer"

Robin Veldman wil Anderlecht op een heel andere manier laten voetballen dan onder Felice Mazzu. Gedaan met de lange bal en enter de opbouw van achteruit. Dat liet hij op zijn persconferentie na Silkeborg ook duidelijk weten.

Anderlecht had het in de tweede helft moeilijk. Veldman verwees dan ook naar de fysieke paraatheid van sommige spelers. Ook in de studio van Sporza werden daar opmerkingen over gemaakt. "De fysieke parameters van de vorige coach gebruiken we niet meer", was de meest opvallende uitspraak van donderdagavond.

Veldman wil immers niet dat zijn flanken nog terugzakken tot helemaal achteraan om mee te verdedigen. Ze moeten hun actie hoger op het veld kunnen maken en daarbij telkens korte, intensieve sprints maken. Onder Felice Mazzu moesten Amuzu, Duranville en co hun actie al van heel ver maken. Blijkbaar vereist dat een andere fysieke paraatheid.