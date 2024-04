LIVE: Thiago laat de 2-0 liggen vanop de stip

Tussen twee wedstrijden in de Champions' Play-offs door staat Club Brugge voor een belangrijke wedstrijd in de Conference League. Tegen het Griekse PAOK wil het een goede uitgangssituatie.

Club Brugge is de enige overgebleven Belgische ploeg in Europa dit seizoen. In de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Conference League neemt blauw-zwart het op tegen het Griekse PAOK Saloniki.

Na de 3-1 zege tegen Anderlecht tankte Club Brugge misschien wel net op het goede moment vertrouwen. Dat zal nodig zijn, want bij Club onderschatten ze hun Griekse tegenstander allerminst.

"PAOK is een sterke tegenstander, die niet voor niets aan de leiding staat in de Griekse competitie. Je wint niet zomaar twee keer van Frankfurt in de groepsfase. We onderschatten hen niet", zei coach Nicky Hayen.

Dinamo Zagreb als waarschuwing voor Club

In de achtste finale verloor PAOK de heenwedstrijd met 2-0 van Dinamo Zagreb, maar in de Griekse heksenketel schakelde het de Kroaten uit met 5-1. De schaapjes zullen na de heenwedstrijd dus nog niet op het droge zijn voor Club.

Club kan niet rekenen op Skov Olsen, die nog in de lappenmand ligt. Mignolet trainde deze week mee, maar zit niet in selectie. Kapitein Hans Vanaken zit wel opnieuw in de selectie na ziekte, maar het blijft afwachten of hij meteen in de basis zal staan.