De Duivelse basisploeg is wél klaar: vooral Tielemans en Lukaku maken grote indruk tegen Kroatië

De Rode Duivels kunnen vrijdag met een goed gevoel afreizen naar St. Petersburg. Ze speelden een volwassen wedstrijd tegen Kroatië. Na de 1-0 van Lukaku (zijn 60ste) kwamen ze amper in de problemen en domineerden het gros van de wedstrijd. Eden Hazard maakte ook nog tien minuten vol.

Na een heel aarzelend begin waarin Kroatië onder leiding van een onverslijtbare Modric de Belgen achter de bal deed lopen, namen de Duivels na tien minuten dan toch de match in handen. Al moet gezegd: die Modric doet je toch verlangen naar een De Bruyne op het veld. Die pass over een 50 meter was gewoon subliem.

Spelmaker Tielemans, recordman Lukaku

Maar er liep ook nog ene Youri Tielemans bij de Belgen rond. Je moet van hem geen tierlantijntjes verwachten, maar het voetbalvernuft druipt ervan af. Tielemans maakte zich aanspeelbaar en België begon te draaien. Die jongen speelt in één tijd, vindt telkens de juiste ploegmaat en kan ook nog een leuke dieptepass versturen. Tielemans is een superster in spe, daar durven we ons hand voor in het vuur steken.

Wie dat wel al is: Romelu Lukaku. De beste kans van de eerste helft kwam van zijn voet: aanname met de borst, razendsnel wegdraaien en... op de kruising schieten. In de rebound kopte Carrasco dan ook nog eens op de lat. Uitstel van executie. Lukaku commandeerde de pressing en de Duivels zetten Kroatië vast. Eén bal in de kluts en Big Rom maakte zijn 60ste voor de nationale ploeg. Ze hingen er nog met drie aan, maar 't had geen zin.

© photonews

'Beast mode' tweette de KBVB deze week, met een foto van Lukaku die twee gewichten van 24 kilo elk de lucht instak alsof het niks is. U moet het maar eens proberen... Hij heeft er nu evenveel als Paul Van Himst en Bernard Voorhoof... samen.

In de tweede helft mocht Vermaelen wat minuten komen maken en België bleef onder leiding van een hongerige Lukaku domineren. Hij is klaar voor een glansprestatie op het EK. Net als Tielemans dus. Aanjager en spelverdeler. Die gaat er in geen enkele omstandigheid uit.

Hazard maakt rentree

De Kroaten kropen nog meer massaal achteruit en België probeerde openingen te vinden. Maar 't was goed gesloten. Maar als de Kroaten er eens uitkwamen, stond het achteraan bijzonder solide. Allemaal positieve conclusies die we mochten trekken.

Want ook Eden Hazard maakte na anderhalf jaar afwezigheid zijn wederoptreden bij de Duivels. Hij kreeg nog tien minuten van de bondscoach. Kwestie van nog wat balgevoel te kweken. En het is nodig, want hij verloor in elk van zijn acties de bal. Lukaku kopte op een schitterende voorzet van Vanaken nog op de keeper en Courtois hield in de absolute slotfase zijn netten schoon met een geweldige reflex.