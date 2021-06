Vandereycken ziet het toch nog redelijk somber in: "Die invalbeurt van Hazard heeft me niet gerustgesteld"

Tien minuten kreeg Eden Hazard zondagavond. Daarin maakte hij niet meteen een onvergetelijke indruk, daarvoor was de tijd veel te kort. Ook René Vandereycken is niet gerustgesteld na de korte invalbeurt.

"Uit deze invalbeurt kan ik niet concluderen of Hazard klaar is om volgend weekend tegen Rusland­ aan de wedstrijd te beginnen. Misschien is het ook wel veiliger om hem op de bank te houden. Stel dat je hem laat starten en je moet hem wisselen…", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vandereycken vindt dat er wel één sterspeler op het veld moet staan. "Neen, als Hazard niet fit genoeg is om te starten, moeten we echt hopen dat Kevin De Bruyne wél fit geraakt voor die eerste poulewedstrijd. Want als we het in een uitwedstrijd tegen Rusland moeten doen zonder Witsel, zonder De Bruyne én zonder Eden Hazard, dan zie ik het de Rode Duivels nog heel lastig krijgen.”