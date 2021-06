Martinez verraste met Chadli, maar hij deed het zeker niet slecht: "Goeie match in een nieuw systeem"

De verrassing van de avond was wel de basisplaats voor Nacer Chadli. De linkse wingback deed het niet slecht en mag zich nog aan een rol verwachten op het EK. Hij is de eerste vervanger voor Thorgan Hazard.

Chadli zijn selectie mocht op veel kritiek rekenen, maar Roberto Martinez keek ook naar de prestaties uit het verleden en naar de kwaliteiten die hij kan brengen. "Het was geen makkelijk seizoen voor mij", gaf de speler van Başakşehir. "Voor mij was het belangrijk dat ik kon spelen en 70 minuten kon rapen."

Roberto Martinez probeerde ook iets nieuws: 4-3-3 bij balverlies. "We tankten vertrouwen door een goeie match te spelen in een nieuwe formatie. Bij balverlies stond ik meer als middenvelder. Dat was even wennen, maar daarna ging het beter. 1-0 is niet slecht, maar het had ook meer kunnen zijn."

De opstelling zal grotendeels diegene zijn die tegen Rusland zal moeten beginnen, maar Chadli knoopte er nog geen conclusies aan vast. “Het belangrijkste is dat iedereen fit is. Iedereen moet klaar zijn, want in grote tornooien kunnen spelers geblesseerd zijn en dan moet iedereen klaar zijn om te spelen."