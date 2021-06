Roberto Martinez opgetogen met komst KDB: "Hoogtepunt van de dag, maar ik reken niet op hem voor de eerste wedstrijd"

Daags na de knappe zege tegen Kroatië (1-0) sprak bondscoach Roberto Martinez in Tubeke de verzamelde pers toe. De Spanjaard was ontspannen door de goede prestatie van zondag én de aankomst van Kevin De Bruyne.

Roberto Martinez zat er opvallend ontspannen bij. De brede glimlach op zijn gebronzeerd gelaat dook vaker op dan pakweg afgelopen vrijdag. "De manier waarop we wonnen stelt me het meest tevreden. Het was een veeleisende manier van spelen, de echte voorbereiding was duidelijk begonnen", aldus Martinez.

"Eden Hazard viel goed in, Axel Witsel heeft er vanochtend een goede sessie opzitten en je ziet vandaag een frisse Kevin De Bruyne arriveren. Dat helpt wel om hier met een glimlach te zitten", knipoogt Martinez. "De enige zorg die ik momenteel heb is de toestand van Trossard en Boyata. Daar hoop ik morgen meer duidelijkheid over te krijgen."

Psychologische stap

Eden Hazard kreeg tegen Kroatië slechts tien minuten speeltijd. Een bewuste keuze, gaf Martinez aan. "Het was vooral een psychologische stap om terug op dat veld te staan. Dat was veel belangrijker dan het aantal minuten hij gemaakt heeft. Hij is medisch gezien fit, nu heeft hij vijf dagen om verder op te bouwen. We willen Eden Hazard met een glimlach op het veld zien staan."

Maandagmiddag tekende met Kevin De Bruyne de laatste Rode Duivel present. "Dat hij hier binnenstapte, was voor mij het hoogtepunt van de dag", aldus Martinez. "Hij oogt fris en heeft er duidelijk zin in. De medische ingreep is heel goed uitgedraaid, maar het is toch nog een paar dagen voorzichtig zijn. Hij werkt de komende dagen apart. Van zodra de medische staf groen licht geeft, komt hij bij de groep. Maar ik leg geen druk op hem. Op dit moment reken ik niet op hem voor de eerste wedstrijd", besluit Roberto Martinez.