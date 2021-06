Romelu Lukaku imponeert tegen Kroatië: "Wilden de mensen tonen hoe goed we écht zijn"

Na een moeilijk begin tegen Kroatië namen de Rode Duivels de bovenhand. Dat was in grote mate te danken aan Romelu Lukaku, die bij momenten onstopbaar was. Het was dan ook geen toeval dat Big Rom voor het enige doelpunt van de wedstrijd tekende.

Tegen Griekenland liep het niet lekker voor de kampioenenmaker van Inter, maar ook tegen de Kroaten kwam Lukaku er in de openingsfase nauwelijks aan te pas. "Dit was een betere match dan tegen Griekenland. Niet alleen ikzelf, maar de hele ploeg bracht meer intensiteit", vertelde Lukaku na afloop.

"Een 1-0 zege tegen een sterke tegenstander als Kroatië is een mooi resultaat. Toch maakt vooral de intensiteit die we aan de dag legden me blij en trots. We wilden absoluut afsluiten met een goede prestatie om de mensen te tonen hoe goed we écht zijn."

De Duivels wonnen verdiend van Kroatië, al is het niet zo dat Lukaku en co 90 minuten lang dominant voetbalden. "Vroeger liepen we met zijn allen maar naar voren, nu halen we soms het gif uit de match. Even de bal bijhouden om dan op het juiste moment toe te slaan", besluit Romelu Lukaku.