Die andere uitblinker en steunpilaar van de Duivels: "Een spelmaker met zijn intelligentie... Zo belangrijk!"

Het verdween wat in de schaduw na de prestatie van Romelu Lukaku, maar even hoopvol was de match van Youri Tielemans. Die domineerde - samen met Dendoncker - het ervaren Kroatische middenveld.

Tielemans deed quasi alles in één tijd. Hij verdeelde het spel en hielp daarnaast ook nog Dendoncker een handje, die zo ook een hoger niveau kon halen. "Hoe belangrijk Youri is?" De bondscoach moest niet nadenken over die vraag: "Een spelmaker met zijn intelligentie... Hij laat ons toe het spel te verleggen en is defensief dan ook nog eens heel slim. Hij won de strijd op het middenveld tegen mannen als Modric, Brozovic... Hij voldeed aan alle verwachtingen", knikte Roberto Martinez.

Tielemans en Dendoncker zullen het moeten oplossen zolang Axel Witsel niet beschikbaar is. De bondscoach bevestigde trouwens dat die 100 procent zeker naar het EK gaat omdat hij ver voor zit op schema.

Tielemans wordt sowieso basisspeler op het EK. Hij is de leider geworden die Martinez altijd in hem zag. "Dat verandert niks voor mij eigenlijk", haalde Tielemans de schouders op. "De vorige match tegen Griekenland kwamen we in de problemen. Dan moeten we oplossingen vinden, simpel!"