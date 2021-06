Geen enkele twijfel meer: "Witsel zit bij de 26 voor het EK"

U kijkt er waarschijnlijk niet van op, maar Axel Witsel gaat met 100 procent zekerheid mee naar het EK. De bondscoach liet daar zondagavond geen twijfel meer over bestaan.

Witsel heeft een opmerkelijke revalidatie doorgemaakt. Roberto Martinez benadrukte gisterenavond nog maar eens hoe "fantastisch" Witsel het momenteel doet. "Hij zal bij de 26 zitten, want zijn progressie is opmerkelijk", zei hij.

Daarnaast zijn er opeens wel zorgen over Leandro Trossard. Die heeft een probleem aan de kuit opgelopen in de opwarming. Of het een probleem zal worden, zal vandaag pas duidelijk zijn. En als hij out is, blijft de vraag of Martinez een andere aanvaller zal oproepen of één van de drie (Vanheusden, Mechele of Lokonga) die al meetrainden zal meenemen.