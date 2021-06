Daar is KDB! De Bruyne komt aan in het basiskamp van de Rode Duivels

De Rode Duivels moesten het de voorbije oefenmatchen zonder Kevin De Bruyne doen, maar de sterspeler van Manchester City is vandaag aangekomen in het basiskamp van onze nationale ploeg.

Kevin De Bruyne speelde vorige week nog de Champions League-finale, maar daarbij had hij een gebroken neus opgelopen na een duel met Chelsea-verdediger Rüdiger. Ook zijn linkeroogkas was gebroken.

De aanvallende middenvelder was er niet bij in de voorbije oefenwedstrijden van de Rode Duivels, maar op het EK zal hij uiteraard wel inzetbaar zijn. Vandaag kwam De Bruyne aan in het basiskamp van de nationale ploeg.