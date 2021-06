Dendoncker-Tielemans, dat klikt nog steeds: "Niet makkelijk om de perfecte zes te moeten vervangen"

Ze waren bij Anderlecht al een heel goeie combinatie, maar Leander Dendoncker en Youri Tielemans toonden nu ook bij de Rode Duivels dat ze de combo zullen zijn waarmee het EK 2020 wordt aangevat.

Dendoncker kon donderdag aan de zijde van Dennis Praet nog niet helemaal overtuigen. Maar met Tielemans liep het beter. Niet dat Praet iets slecht deed, maar de chemie tussen die twee is er nu eenmaal. Tielemans helpt Dendoncker met zijn defensieve taken en is ook steeds aanspeelbaar, waardoor Leander minder risico in zijn spel moet leggen.

"Het ging wel goed vandaag ja", knikte Dendoncker. "Maar het collectief was ook heel goed. Dus ja, dat maakt het makkelijker."

Tot Axel Witsel klaar is, zal Dendoncker zich moeten bewijzen. "(denkt na) Als je Axel moet vervangen is dat geen makkelijke opdracht. Hij is de perfecte zes in elk opzicht. Ik probeer het beste van mezelf te geven en intussen ook wat automatismen te creëren."