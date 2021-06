Romelu Lukaku: beast mode! Ook bondscoach onder de indruk: "Beste Lukaku die ik ooit zag!"

60 goals in 93 matchen... Zijn goal tegen Kroatië leverde de winst op, maar Romelu Lukaku deed zoveel meer dan enkel scoren. Hij nam het team op zijn schouders, dribbelde, hield ballen bij, creëerde kansen... Beast mode!

Lukaku was simpelweg indrukwekkend tegen Kroatië. Hij is het totaalpakket geworden als spits. De bondscoach knikte daar heel gretig op toen we hem dat voorlegden. "Sinds augustus van vorig jaar heb ik die verandering gezien. Hij heeft een nog heel ander niveau bereikt op het veld. Scoren kon hij altijd al, maar de beslissingen die hij maakt op het veld, zijn bewustzijn van de spelers rond hem... Hij is matuur geworden, zo zou ik het verwoorden. Ja, dit is de beste Lukaku die ik ooit zag!", aldus Roberto Martinez.

Zijn ploegmaats hebben die verandering ook gezien. "Je kan er moeilijk naast kijken hé", grijnsde Youri Tielemans. "Hij scoort heel vlot. Hij had er vandaag nog één kunnen maken, maar die keeper had een heel goeie reflex. Maar je ziet dat Romelu met zoveel voetbalplezier op het veld staat. Dat zie je ook in zijn bewegingen. Hij wil winnen. Hij heeft dit seizoen heel veel stappen gezet en dat komt er nu ook uit."

Lukaku zelf werd deze week nog gezegd dat hij iets aan zijn kopspel moest doen. Ei zo na gaf hij ook die kritikaster lik op stuk. “Ik heb goed gekopt hé? Maar het was een goeie reflex van de keeper. Daar ga ik me niet druk in maken. Ik heb gedaan wat moest voor de ploeg. Dit bezorgt een prima gevoel. Nu komt het er nog louter op nog wat scherper te worden en de andere spelers 100% te krijgen."