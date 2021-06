Roberto Martinez neemt het op voor defensie en Nacer Chadli: "Unieke voetballer"

Over de selectie van Nacer Chadli is er de voorbije weken al heel wat inkt gevloeid. Zondag verscheen de 64-voudige international zelfs aan de aftrap tegen Kroatië. Roberto Martinez was tevreden met Chadli's prestatie. Ook de bekritiseerde defensie werd bejubeld door de bondscoach.

Nacer Chadli speelde tegen Kroatië een verdienstelijke partij op de linkerflank. Na zeventig minuten werd de 31-jarige speler van Basaksehir moegestreden naar de kant gehaald. "Nacer Chadli is een unieke voetballer", stak Roberto Martinez van wal.

"Hij is erg betrouwbaar in balbezit, technisch enorm getalenteerd en tactisch sterk. Hij is altijd belangrijk geweest in de nationale ploeg. In vergelijking met maart heeft hij op fysiek vlak een enorme weg afgelegd. Gedurende 60 minuten speelde hij op fysiek vlak de perfecte match. Thorgan Hazard is een heel ander type, iemand die meer voor rechtstreeks gevaar zorgt."

"Niemand haalt zo'n constant niveau"

Tegen Griekenland maakte de Belgische defensie geen al te beste beurt. Wel, dat was zondag tegen de vicewereldkampioen wél het geval. De Rode Duivels gaven amper kansen weg, Roberto Martinez zag dat het goed was. "Ik weet dat de pers heel hard bezig was met de defensie, dat is jullie job ook... Maar ik ben heel opgetogen met deze jongens. Jason Denayer? Heb ik nog geen enkele slechte match zien spelen bij de nationale ploeg. Toby Alderweireld? Ik ken geen enkele speler die de laatste vijf jaar zo'n constant niveau gehaald heeft in eender welke nationale ploeg. Ook Vertonghen en Vermaelen toonden zondag hun ervaring en aanpassingsvermogen", aldus Martinez.