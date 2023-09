Duivels hebben vergiffenis verdiend: scorende jubelaris, een wereldgoal en Big Rom die gewoon doet wat hij altijd doet

De Rode Duivels zochten vergiffenis voor de ondermaatse prestatie van zaterdag en verdienden die ook. In een demonstratie tegen Estland werd het een feestje. Jubelaris Vertonghen opende de score, Trossard schoot een wereldgoal in doel en Lukaku zette de kers op de taart.

De bondscoach nam na Azerbeidzjan wel de verdediging van Youri Tielemans op zich, maar toch belandde de middenvelder van Aston Villa op de bank. Zijn plaats werd ingenomen door Orel Mangala en Jérémy Doku mocht ook starten in plaats van Bakayoko.

Vertonghen in zijn 150ste

En 't was in ieder geval een pak beter dan zaterdag. Het veld lag er een stuk beter bij en dan kunnen de Duivels wel een zwakkere tegenstander technisch van het kastje naar de muur spelen. Als dan ook nog de bezoekende doelman een risicogeval is, dan krijg je wel wat spektakel.

© photonews

Al na drie minuten, want dan ging Karl Hein onder de bal door en Jan Vertonghen kopte in zijn 150ste interland de Belgen op voorsprong. Het werd een demonstratie, met kansen en voorzetten aan de vleet. Voor dat laatste zorgde meestal Jérémy Doku. Wat een fenomeen! Wat een dribbelaar!

Doku maakt er verkeerspaaltjes van

De Esten werden er gek van. Hij degradeerde de hele verdediging slag om slinger tot van die verkeerspaaltjes die u nog wel kent van bij uw rijexamen. De tweede goal kwam er echter nadat zowat iedereen de bal had geraakt. Vertonghen speelde strak in op Lukaku: de kaats, de overname door Trossard en het kanonschot in de kruising. Heerlijk!

Na zijn goal mocht Vertonghen - samen met Faes - wat rondwandelen voor de rest van de match. Ze zagen amper een withemd in hun buurt. De aanwezige Koning Filip zag dat het goed was.

Feestje zonder Romelu? Nee hoor!

't Feestje was echter nog niet gedaan, want zo'n dominantie zonder goals van Lukaku? Dat kon toch niet? En nee hoor, want op het uur scoorde hij na een fantastische dieptepass van Mangala. Als hij weg is, zie je hem ook op zijn 30ste niet meer terug hoor.

Het publiek was nog niet uitgevierd van zijn eerste goal of daar hing nummer 2 al tegen de netten. Deze keer vanuit de draai op de rand van de zestien. Als ze hem bij AS Roma deftig bedienen, gaan ze er daar ook geniet van hebben. Nummer 7 alweer in de huidige campagne. Meteen erna werd hij gewisseld.

Doku kreeg - ondanks wel wat pogingen - zijn doelpuntje niet meer, maar wel nog een assist. De Ketelaere kon zo de 5-0 op het bord zetten. Feestje op de Heyzel!