Lukaku staat voor mythische top tien, deze sterspeler lijkt ongenaakbaar

Zijn twee doelpunten tegen Estland waren weer vintage Lukaku. De Belgische topschutter aller tijden brengt zijn internationale teller op 77 treffers in 110 interlands.

En zo staat hij op gelijke hoogte met Pelé, die dat wel in minder wedstrijden deed. Een rijtje van elf iconische spelers doet momenteel beter dan Big Rom. De top tien is in zicht: zo staat hij op amper twee doelpunten van andere Braziliaan Neymar.

Het is dus een kwestie van tijd voor Lukaku die mythische mijlpaal bereikt. Internationale topschutter aller tijden momenteel: Cristiano Ronaldo met 123 stuks in 201 interlands. De Portugees lijkt in ieder geval niet meer bij te halen.

Topschutters aller tijden:

Cristiano Ronaldo (Portugal)* 123 goals in 201 interlands Ali Daei (Iran) 109 goals in 148 interlands Lionel Messi (Argentinië)*104 goals in 176 interlands Sunil Chhetri (India)* 92 goals in 142 interlands Mokhtar Dahari (Maleisië) 89 goals in 142 interlands Ferenc Puskas (Hongarije/Spanje) 84 goals in 89 interlands Ali Mabkhout (UAE)* 81 goals in 109 interlands Robert Lewandowski (Polen)* 81 goals in 144 interlands Godfrey Chitalu (Zambia) 79 goals in 111 interlands Neymar (Brazilië)* 79 goals in 125 interlands Hussein Saeed (Irak) 78 goals in 137 interlands Pelé (Brazilië) 77 goals in 92 interlands Romelu Lukaku (België)* 77 goals in 110 interlands