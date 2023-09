Dit heeft Charles De Ketelaere te zeggen over doelpunt: "Dan komen die acties vanzelf"

Met een knap doelpunt legde Charles De Ketelaere de 5-0-forfaitcijfers vast. De aanvaller keert met een goed gevoel terug naar Italië.

“Het is altijd leuk om te scoren. Ik probeerde mijn best te doen en ik scoorde. Voor mij is dit ook een goeie avond”, citeert Het Nieuwsblad CDK.

Zijn doelpunt was er een op techniek en intuïtie, vintage De Ketelaere dus. "Als je in een flow zit, komen die acties wel vaker vanzelf en niet zo geforceerd. Ik vond het zelf ook een mooie actie. Eentje op intuïtie. Ik keer met een goed gevoel terug naar Italië.”

Bij Atalanta kan hij zijn goede vorm verderzetten. Bij de Italiaanse subtopper was hij tot nog toe goed voor 1 doelpunt en 1 assist in 3 wedstrijden.