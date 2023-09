Eén van de uitblinkers van gisteren, toch hamert Doku op werkpuntje: "Iets waar ik aan moet blijven werken"

Dat was al een stuk beter. Tegen een weliswaar zwak Estland creëerden de Duivels veel kansen, en kon het zelfs meer zijn dan 5-0. Dat weet ook Jérémy Doku.

Een paar keer was hij er dichtbij, maar scoren lukt niet voor de flankaanvaller van Manchester City. “Ik zocht al de hele avond mijn doelpunt, ja”, lachte Doku achteraf.

“Ik was er bijna, maar het blijft toch iets waar ik nog aan moet werken op training. Zeker in de tweede helft, met mijn rechtervoet proberen krullen… maar het werd altijd afgeblokt. Al is een assistje ook leuk.”

Hoe dan ook werden we verwend na een aangename wedstrijd. “We wilden er alles aan doen om deze match te winnen. We moesten iets doen voor onze fans na die match tegen Azerbeidzjan."