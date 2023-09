Het fenomeen van de Rode Duivels blaakt van zelfvertrouwen en reageert op vergelijking met één van de grootsten ooit

We hebben geen Eden Hazard meer om de 'wows' en 'hooows' op te stapelen. Wel hebben we nu Jérémy Doku. Elke keer de 21-jarige aanvaller aan de bal komt, kijken we reikhalzend uit naar wat er nu weer gaat gebeuren. Tegen Estland bezorgde hij een paar verdedigers nachtmerries.

Doku is en blijft een fenomeen. Zijn acceleratie met de bal aan de voet is onnavolgbaar. Net als zijn kniezwengel die elke keer hetzelfde lijkt, maar elke keer ook de tegenstander in verwarring brengt. Eens hij ergens ruimte ziet om de bal voor zich uit te duwen, is hij weg.

Efficiëntie moet nog omhoog

Linksachter Paskotsi moet zich vandaag waarschijnlijk bij de dokter melden met een serieuze verkoudheid. Hij voelde meestal alleen de wind toen Doku hem voorbij flitste. Alleen de efficiëntie moet nog beter: "Ja, ik heb heel de wedstrijd naar dat doelpuntje gezocht, maar ik geniet er evenveel van om mijn ploegmaats te bedienen", vertelde hij.

Hij werd uitgeroepen tot 'man van de match', maar in het statistiekenspel kon hij enkel een assist voor De Ketelaere erbij noteren. Eerder had voormalig Duivel-spits Emile Mpenza hem nog een kruising tussen Eden Hazard en Ronaldinho genoemd.

"(lacht) Ja, ik heb vroeger veel video's van Ronaldinho bekeken, maar om nu te zeggen dat ik dezelfde stijl heb? Daar is nog veel werk aan hoor."

Hij kan het alvast leren onder één van de besten ooit: Pep Guardiola. Maar ook is de kans bestaande dat hij onder de Spaanse grootmeester af en toe op de bank belandt. "Ik heb vandaag bewezen dat ik een basisplaats verdien bij de Rode Duivels. Dat moet ik ook doen bij City. Je voelt er de drang om elke wedstrijd te winnen. De treble? Tuurlijk is dat weer mogelijk."

Blessures?

Blijft de vraag of zijn explosieve lichaam het gaat blijven aankunnen. Hij sukkelde al meermaals met spierblessures. "Daar denk ik niet aan als ik speel. Als ik een gat zie, begin ik te lopen. Dan mag je niet denken aan een spier die kan knappen. Dat zit niet in mijn hoofd en niet in mijn spel."

Doku heeft alles om het internationaal te maken. Zijn pure snelheid en dribbelvaardigheid zijn dingen die weinigen bezitten. Een enorm wapen en een grote hoop voor België in het post-Hazard-tijdperk. "Van de oudere generatie haken er steeds meer af, maar zij die er wel nog zijn gidsen ons fantastastisch. Zoals Jan Vertonghen, een echte leider."

Het slotwoord is voor Domenico Tedesco, die luxe heeft op de flanken met ook nog Bakayoko en Lukebakio. "Als Jérémy gefocust is zoals vandaag is hij moeilijk tegen te houden. Hij maakte elke keer de juiste beslissingen: wanneer diep gaan, wanneer terugspelen en wanneer risico in zijn spel leggen. Elke keer hij in balbezit is, creëert hij zo gevaar."