Van der Elst komt terug op vraagstuk Lukaku: "Nu moet ik dat wel toegeven"

En of Lukaku scherp staat. Tegen Estland was hij in de eerste helft als pivot, en in de tweede met zijn doelpunten weer van goudwaarde voor de Rode Duivels. Het brengt zijn teller internationaal op 77 doelpunten.

Van der Elst betwijfelde eerder nog of het verstandig was om een niet-wedstrijdfitte Romelu Lukaku op te stellen. Daarop kwam hij voor Het Nieuwsblad terug. "Nu moet ik wel toegeven dat Lukaku een fenomeen is dat nauwelijk speelminuten nodig heeft." Het Nieuwsblad gaf hem dan ook een 8/10 voor zijn puike wedstrijd. "Was erg nuttig als aanspeelpunt, maar kwam voor rust te zelden in een kansrijke positie. Bewees na de pauze zelfs zonder ritme een goalgetter te zijn, met liefst twee doelpunten. Kreeg een applausvervanging." Na opnieuw twee treffers staat Lukaku internationaal op gelijke hoogte met Pelé. Nog twee doelpunten is de Belgische topschutter aller tijden verwijderd van de mytische top 10. "Als auteur van een nieuwe dubbel, hij zit nu aan 9 goals in 6 matchen onder Tedesco, evenaarde hij Pelé met 77 goals op internationaal niveau", klinkt het in SudPresse.