Tedesco moet in verdediging kiezen tussen twee verdedigers die elk hun eigen fouten nog maken

Net als voor het WK in Qatar is de verdediging van de Rode Duivels weer het grote gespreksonderwerp. Aan Jan Vertonghen twijfelt intussen niemand meer, ondanks zijn leeftijd. De andere drie, dat is een andere zaak geworden.

Eerst en vooral, wie moet er naast Vertonghen plaatsnemen. Er werd al geroepen om Toby Alderweireld te overtuigen terug te keren. Ironisch, gezien de grote vraagtekens die er nog geen jaar geleden waren bij de ouder wordende defensie.

Maar verjonging heeft natuurlijk ook zijn groeipijnen. Wout Faes is de laatste wedstrijden de compagnon van Vertonghen geworden, maar de verdediger is soms wat onstuimig en maakt geregeld een foute inschatting. Dat is gezien zijn snelle groeicurve (jeugd Anderlecht, Oostende, Reims en dan Leicester) ook niet zo verwonderlijk.

Faes moet volgende stap zetten

Faes is een pitbull, maar de overstap van de Ligue 1 naar de Premier League kwam er heel snel. De degradatie zorgde ook voor wat twijfels. Faes moet de volgende stap zetten naar een hoger niveau. Als verdediger moet hij meer duels winnen. Maar op dit moment lijkt hij wel de beste keuze.

Het alternatief is Zeno Debast. Zijn voordeel is dat hij - net als Alderweireld - een fantastische crosspass heeft en technisch heel sterk is. Zijn nadeel is dan weer dat hij verdedigend nog heel wat stappen te zetten heeft. Hij 'hapt' heel snel als hij een aanvaller met een bal ziet, waardoor hij veel ruimte in zijn rug laat.

Bij Anderlecht kan Vertonghen dat nog oplossen met zijn positiespel, maar eens het internationaal tegen de grote kanonnen gaat, kan ook de 36-jarige dat niet meer belopen.

Castagne en Theate... En De Cuyper?

Timothy Castagne zou normaal gezien de verdediger moeten zijn waar we het ons het minste zorgen over moeten maken. De 27-jarige zit op de top van zijn fysieke kunnen en zou het allemaal moeten kunnen belopen. Tegen Estland kwam hij nooit in de problemen, maar hij zou meer moeten doen aanvallend.

Hij moet dringend minuten gaan maken bij zijn nieuwe ploeg Fulham, want met 17 clubminuten op de teller dit seizoen is het nog niet echt fantastisch geweest. Het is zo'n speler die matchritme nodig heeft om zijn beste niveau te halen.

Aan de andere kant staat Arthur Theate, bij gebrek aan een echte linksachter. Die doet zijn best op een positie die niet de zijne is, maar er mogen nu ook geen wonderen van hem verwacht worden. Hij overlapt met Carrasco, maar is aanvallend nu niet de man die veel hulp kan bieden.

Verdedigend staat hij uiteraard zijn mannetje. Hij heeft al heel zijn carrière links in een driemansverdediging gespeeld. Maar als Maxime De Cuyper hoog niveau blijft halen bij Club Brugge moet er toch ook eens naar die optie gekeken worden.