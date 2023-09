Tedesco wil van twee dingen niets weten: "Voetbal is een raar spelletje"

Domenico Tedesco was blij met wat hij zag tegen Estland. Ondanks het gigantische verschil met de wedstrijd tegen Azerbeidzjan, zag hij ook daar positieve punten.

“In Azerbeidzjan was niet alles slecht, net als vanavond niet alles goed was. We kunnen nog altijd geduldiger zijn. We kwamen nog te veel in de bal, om de bal te hebben. Sommige spelers moesten meer in positie blijven. We moeten de kansen afmaken. We hadden meer kunnen scoren", reageerde hij achteraf.

De kwalificatie komt nu wel heel dichtbij voor de Rode Duivels. "We zijn nog niet gekwalificeerd, voetbal is een raar spelletje. Ik wil in Oostenrijk winnen om daar het EK zeker te stellen. Daarvoor moeten de spelers gezond blijven. In oktober gaan we naar Oostenrijk. We willen om zo snel mogelijk gekwalificeerd te zijn.”

En naar het EK gaan we sowieso met Tedesco, ook als Duitsland hem belt. "Wat als Duitsland belt? Ik hou ervan hier in België coach te zijn. Er zou dus niets veranderen.”