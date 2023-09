Is dit nog steeds het grote vraagteken bij Rode Duivels? "Dat is niet geruststellend"

Welke conclusies moeten we nu trekken na wedstrijden tegen kleine voetballanden als Azerbeidzjan en Estland? Dat onze verdediging alles behalve op punt staat.

De weinige momenten dat ze er moesten staan, stonden ze er niet. Wout Faes liet zich te makkelijk in de luren leggen bij de enige echt gevaarlijke kans (en schot op de lat) van Estland, terwijl ook Arthur Theate zich op de flank liet ringeloren na een compleet verkeerd getimede tackle. Daarnaast liet Timothy Castagne bij momenten een onstabiele indruk na.

Volgens Ludo Vandewalle van Het Nieuwsblad blijft de defensie dan ook nog steeds de achilleshiel van deze groep. "Het grootste vraagteken. Nu ja, het talent van Meunier, Alderweireld, Kompany en Vermaelen is niet meer voorhanden. Alleen Vertonghen is er nog. We zullen er dus moeten mee leren leven dat het wat minder is."

Een middenveld Onana-Mangala, die beiden defensief sterk zijn en de bal opeisen, kan de druk op een defensie verminderen. "Maar tegen Azerbeidzjan zo in de problemen komen, is niet geruststellend. Tegen het nog zwakkere Estland koos bondscoach Tedesco voor de defensief sterkere Orel Mangala in plaats van Tielemans."

"Niet alleen daarom dat het zwakke Estland minder kansen kreeg maar tegen sterkere tegenstanders kan een duo Mangala-Onana voor de defensie, zoals in Duitsland het geval was (2-3 winst) wel wat druk op de verdediging wegnemen."