Peter Vandenbempt is laaiend enthousiast over Rode Duivel: "Heeft alles om absolute sensatie van het EK te worden"

Dinsdagavond wonnen de Rode Duivels met 5-0 van Estland. Peter Vandenbempt zag alvast één speler die volgens hem nog heel veel kan bereiken.

Peter Vandenbempt vertelde bij Sporza dat Jérémy Doku bij iedereen flink in de smaak valt. "Het publiek heeft ook echt genoten van Jeremy Doku, een opwindende speler. Zijn potentieel is geweldig. Hij nam met zijn dribbels voortdurend initiatief, dat hadden we gemist tegen Azerbeidzjan."

Ondanks zijn veelbelovend talent moet de jonge Belg zich nog flink ontplooien. Dat kan hij geweldig goed gaan doen bij zijn huidige club. "Maar goed, hij is nog maar 21 en hij kan nu de komende 9 maanden gaan voetballen in de vaardige handen van Pep Guardiola."

Volgens Vandenbempt kan Doku zelfs een 'absolute sensatie' worden op het EK van volgende zomer. "Als Guardiola ermee aan de slag gaat en hem goed gebruikt, Doku is leergierig en legt de lat voor zichzelf ook hoog, dan heeft hij alles om volgend jaar in Duitsland een van de absolute sensaties van het EK te worden."