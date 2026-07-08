Na weken stilte komt transfer van Thorgan Hazard in stroomversnelling

Thorgan Hazard lijkt klaar voor een terugkeer naar Frankrijk. De 33-jarige aanvaller zou na het aflopen van zijn contract bij Anderlecht een akkoord hebben bereikt met RC Lens, de club waar hij als jeugdspeler werd opgeleid.

Terug naar waar het begon

Volgens Footmercato.com trekt Hazard de komende dagen naar Lens om zijn overgang af te ronden. De voormalige Rode Duivel zou er een contract voor twee seizoenen ondertekenen. Voor de aanvaller betekent dat een terugkeer naar de club die hij 14 jaar geleden verliet.

Dat de Belg naar Lens zou trekken, was al langer geen geheim meer, alleen bleef het de laatste tijd opvallend stil rond de transfer. Lens was deze zomer nog relatief stil op de transfermarkt. De supporters wachtten dan ook al een tijdje op duidelijkheid rond de komst van de Belg.

Met Hazard haalt de club alvast een ervaren en polyvalente aanvaller binnen die op verschillende posities achter de spits kan spelen. Bovendien kent hij de Franse voetbalcultuur en hoeft hij zich niet meer te bewijzen op het hoogste niveau.

Sterk afscheid bij Anderlecht

Hazard verlaat Anderlecht transfervrij nadat zijn overeenkomst na afgelopen seizoen afliep. Zijn passage bij paars-wit kende ups en downs, maar individueel kon hij wel stevige cijfers voorleggen.

In totaal kwam hij 98 keer in actie voor Anderlecht. Daarin scoorde hij 21 doelpunten en leverde hij evenveel assists af. Vooral in zijn laatste seizoen speelde hij een belangrijke rol in het aanvallende compartiment van de Brusselaars.





Ervaren profiel voor Lens

Hazard kan terugblikken op een rijkgevulde carrière. Hij speelde eerder onder meer voor Zulte Waregem, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund en PSV. Daarnaast verzamelde hij 47 caps voor de Rode Duivels, waarin hij negen keer scoorde.

Bij Lens krijgt hij nu de kans om zijn loopbaan af te sluiten op een vertrouwde plek. De verwachtingen zullen meteen hoog liggen, maar zijn ervaring en rendement maken hem tot een interessante aanwinst voor Les Sang et Or.