Woede groot bij Essevee: en ook vorig jaar liep het met dezelfde ref fout tegen Union

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Woede groot bij Essevee: en ook vorig jaar liep het met dezelfde ref fout tegen Union
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Zulte Waregem zag tegen Union een laat doelpunt afgekeurd worden na een discutabele fase. De frustratie bij Essevee is groot, zeker omdat scheidsrechter Lothar D’Hondt vorig seizoen ook al betrokken was bij een veelbesproken incident tegen Union.

Cruciaal doelpunt afgekeurd

Zulte Waregem leek in de slotfase van de wedstrijd tegen Union op weg naar een belangrijke voorsprong. Jakob Kiilerich kopte de bal binnen, maar scheidsrechter Lothar D’Hondt keurde het doelpunt af na een duel tussen Abdoul Kader Ementa en doelman Koffi.

Bij Essevee was er meteen grote verbazing. Ementa stond weliswaar achter de doelman, maar leek zijn armen niet te gebruiken om Koffi te hinderen. Toch bleef de beslissing overeind. Ook de VAR greep niet in.

Marley Aké kon achteraf nauwelijks uitleggen waarom de goal was afgekeurd. “Ik weet eigenlijk niet waarvoor hij gefloten heeft. Omdat hij te vroeg floot? Dat is jammer. Het was geen fout, maar dat is voetbal”, vertelde hij aan Sporza.

Veel vraagtekens bij Essevee

Ook Thomas Claes bleef met vragen zitten. Hij stond iets verder van de actie en kon daardoor niet volledig beoordelen wat er precies gebeurde.

“Ik weet niet goed wat er gebeurde, ik stond iets verder voor de afvallende bal. Er was wel veel chaos in de zestien, maar ik weet niet waarvoor er gefloten is”, reageerde Claes.

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Voor Zulte Waregem is het vooral frustrerend omdat de wedstrijd op dat moment in een beslissende fase zat. Een doelpunt had de thuisploeg een belangrijke impuls kunnen geven, maar uiteindelijk bleef de beslissing van D’Hondt overeind.

D’Hondt eerder al mikpunt

De naam van D’Hondt zorgt bij Essevee bovendien voor een déjà vu. Vorig seizoen was dezelfde scheidsrechter al betrokken bij een bijzonder controversiële fase tijdens de wedstrijd tegen Union.

Bij een aanval van Zulte Waregem liep D’Hondt in de baan van een pass richting Jeppe Erenbjerg. De Deen verloor daardoor de controle over de bal, waarna Union snel omschakelde en via Kevin Rodríguez de 0-1 maakte.

Die beslissing leidde toen tot grote woede bij Zulte Waregem. Opvallend genoeg oordeelde scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot achteraf dat D’Hondt volgens de letter van de regels niet noodzakelijk fout zat, maar dat hij vanuit voetbalgevoel beter had kunnen ingrijpen.

Opnieuw een zure avond

Dat de geschiedenis zich nu lijkt te herhalen, maakt de frustratie bij Essevee alleen maar groter. Zeker omdat de beslissing opnieuw tijdens een cruciale fase van de wedstrijd viel.

Bovendien werd trainer Michael Beale naar de tribune gestuurd. Dat incident zal de woede bij Zulte Waregem ongetwijfeld nog verder hebben aangewakkerd.

Voor Essevee blijft vooral één vraag hangen: waarom werd de goal van Kiilerich precies afgekeurd? Het antwoord lijkt voorlopig niet iedereen binnen de club te overtuigen.

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