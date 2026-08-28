Live. Transfernieuws 28/8

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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Slecht nieuws voor Mike Penders bij Chelsea

Mike Penders kreeg tegen Luton Town nog de kans om zich te tonen bij Chelsea, maar zijn perspectief onder de lat kan snel veranderen. De komst van een ervaren doelman zorgt voor extra concurrentie en maakt de strijd om speelminuten plots een stuk ingewikkelder. (Lees meer)

Anderlecht zal nog transfer moeten doen: deze speler dringt aan op transfer

Anderlecht zal nog transfer moeten doen: deze speler dringt aan op transfer

Anderlecht moet in de slotfase van de transferperiode opnieuw rekening houden met een vertrek van Moussa N'Diaye. De Brusselaars waren eigenlijk van plan om de Senegalese linksachter aan boord te houden, maar Schalke 04 blijft aandringen en de speler zelf zou nadrukkelijk een terugkeer naar Duitsland verkiezen. Voor paars-wit is dat echter geen eenvoudige beslissing, want de opties op de linkerflank zijn bijzonder beperkt. (Lees meer)

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